رئيس امتحانات الثانوية: 93% نسبة النجاح بالعينة العشوائية للغة العربية

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية، بامتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، بنسبة نجاح 93.4%.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العينة العشوائية للمادة التي أدى فيها الطلاب الامتحان يوم الأحد الماضي كالتالي:

- عدد أوراق العينة 25822 كراسة امتحان، عدد الناجحين 24112 طالب وطالبة بنسبة 93.4% بنسبة تقل عن نسبة النجاح بالعام الماضي الذي سجل 94.7%.

وعن شرائح العينة، حصل 5348 طالبًا وطالبة على نسبة تتراوح بين 90 و100%، حصل 669 طالبًا على نسب تتراوح بين 80 إلى أقل من 90%، وحصل 5588 طالب على نسب تتراوح بين 70 إلى أقل من 80%.

وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات، أنه بعد اليوم الأول من تصحيح العينة العشوائية، تبيَّن أن هناك 3 إجابات لسؤالين بالامتحان، الأول: إعراب كلمة "يوميًا" بسؤال النحو، والثاني أحد أجزاء سؤال قصة الأيام.

وأوضح عبد الحكم أن كل سؤال من السؤالين السابقين، لهما 3 إجابات، وفي حالة إجابة الطالب على أي منهما سيتم اعتبارها إجابة صحيحة.

وأشار عبد الحكم إلى أنه سيتم مراجعة الكراسات الامتحانية للعينة العشوائية التي تم تصحيحها في اليوم الأول، حتى يحصل طالب على حقه.