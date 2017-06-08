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بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي من بريطانيا"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب الثانوية يشتكون من امتحان الإنجليزي: "جاي السنة دي من بريطانيا"

01:17 م الخميس 08 يونيو 2017

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى -(فيديو وصور)

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى -( وصور)

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - علاء القصاص:

​اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة، من صعوبة امتحان اللغة الانجليزية، الذي أدوه، اليوم الخميس، مشيرين إلى أن به الكثير من الأجزاء الصعبة، والكلمات غير المفهومة: "جاي من بريطانيا".

وقال الطالب سيف محمد بلجنة المنيرة الإعدادية بنين، إن سؤالي الاختيارات و(Find the mistake) -أبحث عن الخطأ- كان بهما الكثير من الأجزاء الصعبة.

وأضاف الطالب سامح محمود، بنفس اللجنة، بأن سؤال القصة والقطعتين، كان بهما أجزاء صعبة، مشيرًا إلى أن السؤال الوحيد السهل بالامتحان هو سؤال Speaker (المتحدث).

وقالت الطالبة نورهان ممدوح بلجنة المبتديات الثانوية، إن الامتحان في مجمله كان صعبًا، وكل جزئية بها عدد من النقاط غير المفهومة، سواء لوجود كلمات غريبة، أو احتياج الاسئلة للتفكير.

واشتكى بعض طلاب مدرسة المنيرة، من عدم التهوية الجيدة لقاعات الامتحانات، مشيرين إلى أن كل قاعة بها مروحة واحدة بلا تأثير.

وتعليقًا على شكاوى بعض الطلاب من الامتحان، قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لم ترد إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة أي شكاوى من الامتحان.

وأضاف حجازي أنه سيتم تصحيح العينة العشوائية للمادة يوم السبت المقبل، وفي ضوئها سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة، لصالح الطلاب.

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