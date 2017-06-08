بالصور..محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإبتدائية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الابتدائية علي مستوي المحافظة.

ووجه "الغضبان" التحية لأولياء أمور الطلاب علي ما بذلوه من جهد مع أبنائهم خلال الفترة الماضية تكلل بنجاحهم وتفوقهم، مطالبًا الطلاب المتفوقين ببذل مزيد من الجهد من أجل استمرار تفوقهم مع تسخير علمهم في المستقبل لخدمة الوطن.

وأكد محافظ بورسعيد علي أنه ماض في محاربة الدروس الخصوصية، وما أفرزته نتيجة الحملات خلال العام الماضي، والتي تعد بنسبة حوالي 20% من المستهدف؛،مؤكدا أن الحملات ستستمر بالتزامن مع تكثيف النشاط الطلابي .

واعتمد محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 93%، حيث عدد المقيدين بلغ 11 ألف و472 طالب، حضر منهم 11 ألف و183 طالب، وتغيب 289 طالب، وبلغ عدد الناجحين 10 ألاف و403 طالب مقابل 780 طالب راسب.

وجاءت في المركز الأول الطالبة "نور مصطفي فتحي كامل"، مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات، وفي المركز الثاني الطالب "يوسف عصام السيد السيد عطا، مدرسة العصفوري لغات، وفي المركز الثالث الطالبة "لجين مرسي مختار قطب عرابي"، مدرسة سانت ماري، وجاء في المركز الرابع الطالب "يوسف محمد مسعد طه حسين"، مدرسة أشتوم الجميل، والطالبة "نوران محمد محمد حسن مرعي"، مدرسة تنيس الابتدائية في المركز الخامس.

بينما جاءت في المركز السادس الطالبة "زينة محمد ابراهيم السيد سلامة"، مدرسة مدرسة سانت ماري، وفي المراكز من السابع إلي العاشر 4 طالبات من مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات وهن :"يمني محمد علي علي السيد"، و"نورين محمد حسن الدسوقي البياع"، و"نادين مصطفي حسن مصطفي حسنين"، و"منه الله أحمد محمد فوزي كحله".