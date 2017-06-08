طلاب الثانوية في بني سويف: امتحان الانجليزي "نار".. والتعليم : لا شكاوى

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بني سويف ــ أحمد كامل:

اشتكى عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة ببني سويف، اليوم الخميس، من صعوبة أجزاء باسئلة امتحان اللغه الإنجليزية، واحتوائه على نقاط يصعب حلها "ليست في مستوى الطالب المتوسط".

وقال أمجد محمد سليمان، طالب بالصف الثالث الثانوي، " الامتحان بعيد عن مستوى الطالب المتوسط ويحتوي على نقاط غامضة وصعبة كان نار مثل حرارة الجو تماما".

وأضافت شيماء محمد ، طالبة ثانوية عامة بمدرسة علي بن أبي طالب بمدينة بني سويف، الامتحان كان يحتاج لتركيز فقط، وبه بعض النقاط التي تفرق بين الطالب المجتهد وغيره.

من جانبه أكد ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، كما أن غرفة عمليات المديرية لم تستقبل اي شكاوى اليوم، لافتا إلى عدم رصد أي حالات غش او إغماءات بين الطلاب.

وأصيبا طالب وطالبة بحالة من الأعياء أثناء تأديتهما الامتحانات بمركزي الواسطى وببا ونقلا للمستشفيات المركزية، لتلقي العلاج، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكانت امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم الأحد الموافق 4 من الشهر الجاري لعدد 14 ألف و500 طالبًا وطالبةً موزعين على41 لجنة بجميع مراكز المحافظة.

