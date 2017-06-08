تعليم الشرقية: 11 حالة غش بالهواتف المحمولة في ثالث أيام الثانوية العامة

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوي الطالب المتوسط ومطابق للمنهج.

وأضاف السنجري، في تصريح صحفي لـ"مصراوي" اليوم الخميس، إلى أنه تم ضبط 11 حالة غش من خلال الهواتف المحمولة للطلاب بإدارات "شرق الزقازيق، وغرب الزقازيق، وفاقوس، ومنيا القمح، وديرب نجم" التعليمية، وتم عمل محاضر إثبات لكل حالة على حدة، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة أعضاء الشئون القانونية.

ونفى السنجري، ما تم تداولته بعض المواقع عن وجود تصوير لأجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية داخل إحدى اللجان بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه غير صحيح تمامًا.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.