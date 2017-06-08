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رئيس وزراء اليابان يأمل في إقامة علاقات جديدة مع كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليابان يأمل في إقامة علاقات جديدة مع كوريا الجنوبية

01:24 م الخميس 08 يونيو 2017

رئيس وزراء اليابان يأمل في إقامة علاقات جديدة مع كوريا الجنوبية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

طوكيو (أ ش أ)
أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله في إقامة علاقات جديدة مع كوريا الجنوبية في ظل حكم رئيسها الجديد مون جيه إن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده آبي، اليوم الخميس، في طوكيو مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية جونج سيه كيون.

وقال آبي -وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "آمل أن تتمكن اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، من التعاون الوثيق لحل القضية الأمنية العاجلة المتعلقة بكوريا الشمالية".

واتفق جونج سيه كيون -الذي يقوم بزيارة رسمية لليابان تستغرق ثلاثة أيام- مع ما قاله رئيس الوزراء الياباني خلال الاجتماع.

وقال جونج -في تصريحات للصحفيين عقب ختام الاجتماع- إنه اتفق مع رئيس وزراء اليابان على العمل سويًا لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإعادة اجتماعات القمة بين البلدين التي توقفت بين البلدين وسط النزاعات التاريخية.

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