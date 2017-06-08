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وفد «المحافظين» في الصين يزور «الخارجية» في بكين

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وفد «المحافظين» في الصين يزور «الخارجية» في بكين وفد «المحافظين» في الصين يزور «الخارجية» في بكين

التحرير

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التقى وفد حزب المحافظين، الذي يزور الصين خلال الفترة الحالية، اليوم، الخميس، بـ «لي تشانغون» سفير شئون منتدى التعاون الصيني العربي بمقر وزارة الخارجية الصينية في بكين.

دار اللقاء حول التشارك المصري الصيني في مبادرة الحزام والطريق، وتطرق إلى مجمل العلاقات العربية الصينية وأهمية عودة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، لترسيخ التعاون الكامل بين دول المنطقة، وناقشوا العلاقات المصرية الصينية والتطلع إلى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

وأعرب الجانب الصيني عن تفاءله بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت في ، وإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة الذي يؤهلها لتكون إحدى الدول الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق، وأشاروا إلى أهمية مصر في المنطقة التي أصبح لا يمكن التحرك فيها بدون مصر.

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وأشار المستشار أشرف الروبي رئيس وفد الحزب عن سعادته من التعاون المصري الصيني مطالبا برفع درجة التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والأقمار الصناعية لما لها من أن تحقق طفرة تنموية على الصعيد العلمي والاقتصادي وعلى صعيد تأمين الحدود المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حزب المحافظين المكون من المستشار أشرف الروبى وأحمد حنتيش بعدد من المسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني لتبادل الخبرات في بكين، كما يشارك وفد الحزب في مؤتمر منظمات المجتمع المدني والأحزاب لدول البريكس الأسبوع المقبل. 

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التحرير

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