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ننشر تفاصيل اجتماع «إسماعيل» برئيس وزراء بوركينا فاسو

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ننشر تفاصيل اجتماع «إسماعيل» برئيس وزراء بوركينا فاسو ننشر تفاصيل اجتماع «إسماعيل» برئيس وزراء بوركينا فاسو

التحرير

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التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينافاسو لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وجاء ذلك بحضور وزيرى الصحة، والتجارة والصناعة.


وفى مستهل اللقاء عرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع في خاصة على الصعيد الاقتصادى وما تم اتخاذه من خطوات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى أسهم فى تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصرى، فضلا عن المشروعات الكبرى التي تمت إقامتها فى مختلف المجالات، ومن بينها المتعلقة بالبنية التحتية، مشيدا من جانبه بتجربة الرئيس البوركيني في استعادة الاستقرار فى بلاده واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وخططه الرامية لتنمية الاقتصاد البوركيني.

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وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات التي تأتي في إطار حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي القائمة، وفى مقدمتها تفعيل اللجنة المشتركة الثالثة المقرر إقامتها فى القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإمكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى خلال الفترة القادمة عن طريق إيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لدراسة الفرص الاستثمارية فى بوركينا فاسو خاصة فى مجال البنية التحتية، فضلا عن بحث فرص التعاون فى عدد من المجالات، من بينها إقامة مصانع لتصنيع الدواء في بوركينا فاسو وخاصة لعلاج فيروس سي، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الزراعة، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وتصحيح الأفكار المتطرفة المغلوطة التي تروج لها الجماعات الإرهابية لتجنيد عناصرها.

   
 

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