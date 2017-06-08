برلماني عن إدراج مصر بـ«القائمة السوداء»: «عيب..مش مصر اللي يتعمل فيها كده»

التحرير

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علق النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة، قائلًا: «كارثة بكل المقاييس».

وأضاف عيسى، فى تصريح لـ«التحرير» أن السبب فى ما وصلنا إليه هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوى العاملة، لافتًا إلى تأخرهما فى تقديم مشروع قانون النقابات العمالية لمجلس النواب، ويوجد به العديد من الثغرات، إضافة إلى وجود 9 مواد اعترضت عليهم منظمة العمل الدولية.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاتحاد العام لا يريد القانون خوفة من الانتخابات المقبلة، منتقدًا إدارج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية رغم أنها من رواد المشاركين فى تلك المنظمة، قائًلا: «عيب مش مصر اللي يتعمل فيها كده».

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وأشار عيسى، أن لجنة وفد عمال مصر المشاركة في مؤتمر منظمة العمل الدولية لدورت 106 المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، غير قانونية وكلف الاتحاد حوالي أكثر من 2 مليون جنية، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر إهدار للمال العام، ويجب محاسبة المسئول عن ذلك.