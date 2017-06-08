ضبط طالب جامعى أدى امتحان «الإنجليزى» بدلا من طالب ثانوى فى الجيزة

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تمكنت من ضبط طالب جامعي، أثناء قيامه بأداء الامتحانات بدلا من طالب ثانوية عامة، في امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه الطلبة، اليوم الخميس.

وأوضح حجازي أن الطالب كان يؤدي الامتحان بدلا من زميل له بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بالجيزة، حيث تم التحفظ عليه وتسليمه للشرطة.

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وأضا أنه تم ضبط طالبة بإحدى لجان محافظة الجيزة أثناء استخدام كارت فيزا فى عملية الغش، وتبين أن الكارت ملصق على البطن، كما تم ضبط طالب آخر بمحافظة كفر الشيخ أثناء الغش عبر الهاتف المحمول.