مصطفى الجندي: الحكومة أمامها فرص تاريخية لجذب الاستثمارات

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ثمن النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، القضايا التى تناولها خلال لقائه بروك مارك كابوريه، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

وقال الجندى، فى تصريح له إن اللقاء شهد تناول قضايا وموضوعات مهمة، خاصة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية التعاون مع بوركينا فاسو فى مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة فى بوركينا فاسو، إضافة إلى مناقشة كل القضايا المتعلقة بالقارة، والاتفاق على تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاسقرار، والتصدى لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة فى منطقة الساحل الأفريقى والأوضاع داخل ليبيا.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بتصريحات رئيس بوركينا فاسو التى ثمن فيها دور مصر فى مكافحة الإرهاب وسعى بلاده للاستفادة من خبرات مصر فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن إشادته بدور القطاع الخاص، وتأكيده على استقبال رجال الأعمال والاستثمار المصريين فى بوركينا فاسو، لبحث مجالات التعاون الاستثمارى والاقتصادى، وتوطيد العلاقات بين القطاع الخاص فى البلدين، دليل حرصه على تشجيع الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.

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وأوضح الجندي، أن سلسلة اللقاءات المكثفة التى عقدها الرئيس السيسى مع زعماء ورؤساء القارة الأفريقية، سواء من خلال زياراته للدول الأفريقية أو زيارات الرؤساء والقادة الأفارقة للقاهرة، أو مشاركة الرئيس السيسى فى القمم والمؤتمرات الأفريقية والإقليمية والدولية، كلها تؤكد قدرة مصر والسيسى على تحقيق خطة التكامل الأفريقى، وأن مصر نجحت بشكل تدريجى فى توثيق علاقاتها مع دول القارة السمراء، بعدما غابت عن الساحة الأفريقية عقودا طويلة.

وطالب الحكومة باستغلال رؤية الرئيس السيسى فى تنفيذ التكامل الأفريقى، والاهتمام غير المسبوق، والثقة الكبيرة من جميع رؤساء وقادة الدول الأفريقية فى الرئيس السيسى لصالح التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر، وجميع دول القارة السمراء، وفى مختلف المجالات، حتى فى مجال جذب السياح الأفارقة لمصر.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستتواصل وتعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع السفراء الأفارقة وبالتعاون مع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لبحث سبل وآليات تشجيع وجذب السياح الأفارقة لمصر.