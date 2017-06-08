جورج إسحاق عن إدراج مصر بـ«القائمة السوداء»: يجب محاسبة وزير القوى العاملة

التحرير

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قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إدراج منظمة العمل الدولية لمصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة يعتبر شيئ مؤسف، ويجب أن يحاسب عليه وزير القوى العاملة، لافتًا إلى أنه تقاعس عن تنفيذ توصيات المجتمع المدني.

وأوضح إسحاق، فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك 7 شركات كبرى تُفكر فى الانسحاب، نظرًا لوجود اجحاف بحق العمال، مشيرًا إلى أن المجلس القومى عقد مؤتمر صحفى فى هذا الشأن وأوضح عدد من الملاحظات، وأرسل لمجلس النواب ايضًا، ولم يأخذوا بأي ملاحظات أو يستجيبوا لأى أحد.

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وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إرسال وفد من العمال للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بسويسرا لتوضيح حقيقة موقف مصر في هذا المؤتمر لن يفلح فى ظل عدم تنفيذ تلك التوصيات والعمل على حلها، لافتًا إلى أن الأزمة ستتفاقم أكثر من ذلك.

وأدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية. وشملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا».

