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الجبلاية: «كهربا» لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

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الجبلاية: «كهربا» لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية الجبلاية: «كهربا» لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

التحرير

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أكد وليد العطار، مدير لجنة شئون اللاعبين، باتحاد الكرة، أن محمود كهربا، لاعب ، لن يشارك مع الفارس الأبيض، في البطولة العربية، المقرر اقامتها في الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس.

قال العطار لـ «التحرير»، إن الاتحاد العربي حدد يوم 11 يوليو، آخر موعد لإرسال الفرق المشاركة قوائهما بالبطولة، وبالتالي فإن كهربا لن يشارك لان باب القيد مغلق حاليًا.

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يشار إلى أن الاتحاد العربي، أرسل خطابا للأندية المشاركة في البطولة العربية، يحمل 6 تعليمات قبل خوض منافسات البطولة، تخص جدول مباريات البطولة، وأماكن الإقامة، والقوائم الأولية، ومواعيد الوصول، وأمور أخرى تخص تنسيق البطولة.

وكانت القرعة أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى مع الفيصلي والوحدة ونصر حسين داي، والزمالك ضد الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني والنصر السعودي.

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التحرير

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