اليوم.. إيناسيو يصل القاهرة لقيادة الزمالك استعدادًا لـ«أسوان»

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يعود البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، بعد قضائه إجازة بمسقط رأسه بالبرتغال، مستغلا فترة الراحة التي منحها للاعبين، بعد لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود أوجستو إيناسيو، مران الفريق بداية من الغد الجمعة، استعدادا لمواجهة أسوان يوم 15 يونيو الجاري بالدوري العام.

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الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل، مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا.

يشار إلى أن رغم التعادل، واصل الزمالك صدارته لمجموعته برصيد 5 نقاط، فيما رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي، صاحب المركز الثاني.