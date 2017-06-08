أخبار عاجلة

القبض على عاطل وربة منزل يتاجران في الهيروين بشبين القناطر -
مقتل 8 مدنيين في غارات جوية للتحالف الدولي شرقي سوريا -
جيرمي كوربين: حزب العمال البريطاني مستعد" لخدمة الشعب" من خلال حكومة أقلية -
وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اليوم.. إيناسيو يصل القاهرة لقيادة الزمالك استعدادًا لـ«أسوان»

Google+ Print
اليوم.. إيناسيو يصل القاهرة لقيادة الزمالك استعدادًا لـ«أسوان» اليوم.. إيناسيو يصل القاهرة لقيادة الزمالك استعدادًا لـ«أسوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعود البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ، إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، بعد قضائه إجازة بمسقط رأسه بالبرتغال، مستغلا فترة الراحة التي منحها للاعبين، بعد لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود أوجستو إيناسيو، مران الفريق بداية من الغد الجمعة، استعدادا لمواجهة أسوان يوم 15 يونيو الجاري بالدوري العام.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن الزمالك تعادل، مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا. 

يشار إلى أن رغم التعادل، واصل الزمالك صدارته لمجموعته برصيد 5 نقاط، فيما رفع اتحاد العاصمة رصيده إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع أهلي طرابلس الليبي، صاحب المركز الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رمضانك سبورت - نادر السيد يسرد تفاصيل أزمة أشمبونج مع سموحة والزمالك

رمضانك سبورت - نادر السيد يسرد تفاصيل أزمة أشمبونج مع سموحة والزمالك

الزمالك يبدأ مفاوضات ضم كاسونجو

الزمالك يبدأ مفاوضات ضم كاسونجو

رسميا.. عضو بمجلس الزمالك يتقدم باستقالته

رسميا.. عضو بمجلس الزمالك يتقدم باستقالته

صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما»

صورة.. ستانلي ينتظم في مران الزمالك بقميص «روما»