بالفيديو.. لهيطة يكشف آخر استعدادات المنتخب لمواجهة تونس

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قال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، إن بعثة المنتخب ستنطلق إلى تونس في التاسعة من مساء غدًا الجمعة، ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأساسي يوم السبت على ملعب «رادس».

وأضاف «لهيطة»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «م الآخر» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة نغم FM، أنه تم الانتهاء من كافة الاجراءت الخاصة باقامة بعثة الفراعنة في تونس، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب طلب وضع برنامج غذائي خاص للاعبين.

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ويحل منتخب مصر ضيفًا على تونس يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.