أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور.. وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لمونديال السلة للشباب

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتابع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الترتيبات النهائية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، التي تستضيفها خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو 2017. 

كان خبير أجنبي قد أشرف على تركيب أرضية المعلب بالصالة المغطاة رقم (1)، طبقا للمواصفات الدولية وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة السلة، التي انتهت تمامًا وأصبحت جاهزة لاستقبال البطولة.

من جانبه أشار عبد العزيز إلى أن العمل يجرى وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وأن الوزارة تتابع بصفة يومية مع اللجنة المنظمة، ومجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى للسلة، كل ما يستجد للمساعدة في تخطى أي عقبات.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقا كاملا بين أعضاء اللجنة العليا الذين يمثلون كل الوزارات، والهيئات المنوطة بتنظيم البطولة، وكذلك التعاون بين اللجان المنظمة لخروج البطولة بالصورة المتميزة اللائقة بسمعة مصر.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

مصر تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول دفع قطر فدية لمجموعة إرهابية

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

سمير غطاس: مصر لديها اعترافات تدين قطر في اغتيال هشام بركات

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي

رمضانك سبورت - لقاء مع سفير أستراليا في مصر من نهائي كأس مصر للهوكي