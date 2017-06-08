بالصور.. وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لمونديال السلة للشباب

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يتابع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الترتيبات النهائية في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو 2017.

كان خبير أجنبي قد أشرف على تركيب أرضية المعلب بالصالة المغطاة رقم (1)، طبقا للمواصفات الدولية وتعليمات الاتحاد الدولى لكرة السلة، التي انتهت تمامًا وأصبحت جاهزة لاستقبال البطولة.

من جانبه أشار عبد العزيز إلى أن العمل يجرى وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وأن الوزارة تتابع بصفة يومية مع اللجنة المنظمة، ومجدى أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصرى للسلة، كل ما يستجد للمساعدة في تخطى أي عقبات.

وتابع وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقا كاملا بين أعضاء اللجنة العليا الذين يمثلون كل الوزارات، والهيئات المنوطة بتنظيم البطولة، وكذلك التعاون بين اللجان المنظمة لخروج البطولة بالصورة المتميزة اللائقة بسمعة مصر.