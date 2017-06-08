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ضبط مندوب مبيعات بشركة أدوية اختلس 250 ألف جنيه في الجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط مندوب مبيعات بشركة أدوية اختلس 250 ألف جنيه في الجيزة

01:10 م الخميس 08 يونيو 2017

ضبط مندوب مبيعات بشركة أدوية اختلس 250 ألف جنيه في الجيزة

ضبط مندوب مبيعات بشركة أدوية اختلس

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية، لقيامه باختلاس كمية من منتجات الشركة تقدر قيمتها بـ250 ألف جنيه في الجيزة.

تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من "أحمد.م"، محام بإحدى شركات الأدوية بقيام "مصطفى.إ" مندوب مبيعات وتوزيع بالشركة، مقيم بمحافظة القاهرة باختلاس مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه.

وبجمع المعلومات وإجراءات التحريات لكشف ملابسات الواقعة، توصلت الجهود إلى صحة الواقعة، وتبين قيام المشكو في حقه بالتصرف في منتجات الشركة المقرر صرفها لإحدى الجهات وبيعها إلى عدد من الصيدليات، وتزوير فواتير توريدها وتقديمها لجهة عمله، واصطناع أكلاشيه لذات الجهة لعمل التسوية اللازمة للأوراق المسلمة منه للشركة جهة عمله.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطه والاكلاشيه المصطنع، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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