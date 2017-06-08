بالصور.. طلاب بالثانوية بسوهاج: امتحان الإنجليزي "صعب ومحبط"

سوهاج – عمار عبد الواحد:



أبدى عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، استيائهم من صعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزي".

ورصد "مصراوي" علامات الحزن على وجوه بعض الطلاب عقب خروجهم من اللجان مباشرة.

واتفق أغلب الطلاب علي صعوبة سؤال القطعة والترجمة من اللغة العربية إلي اللغة الإنجليزية ، والسؤال الاختياري .

وأشار بعض الطلاب إلى أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى أحبط هممهم في الحصول علي درجات مرتفعة في المواد أملاً في دخول كليات قمة.

يشار إلي أن عدد الطلاب والطالبات المقرر لهم دخول امتحانات الثانوية العامة بسوهاج بلغ 20 ألف و 826 طالباً وطالبة موزعين علي 62 لجنة