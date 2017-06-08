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اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم

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مصراوي Masrawy

اللغة الإنجليزية تتسبب في "إغماءات وانهيار" بين طلاب الثانوية بالفيوم

01:14 م الخميس 08 يونيو 2017

اللغة الإنجليزية تتسبب في إغماءات وانهيار

الفيوم – حسين فتحي:

أبدى عدد من الطلاب و الطالبات بالثانوية العامة بالفيوم، استيائهم مما وصفوه صعوبة الامتحان" الخاص بمادة اللغة الانجليزية التي تقدموا له اليوم.

قالت الطالبة دميانا رزق، من لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية بمدينة الفيوم، لـ"مصراوي" منهم لله واضعي امتحان الإنجليزي انتقموا من الطلاب دون رحمة".

وأضافت:"بعض زميلاتي لم يتحملن فأصيبن بإغماء وانهيار عصبى نتيجة صعوبة أسئلة امتحان الانجليزي".

وأضافت الطالبة مريم محمد بنفس اللجنة:" مجهودنا طوال العام ضاع بسبب امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة أن الأسئلة جاءت بشكل غير مفهوم وسؤال القطعة الذي كان الطلاب يعتمدون عليه لحصد الدرجات كان بمثابة التعجيزي هذا العام".

وشهد محيط بعض اللجان حالة من الحزن على أولياء أمور الطلاب والطالبات بسبب ما وصف بـ"صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية".

اللغة الإنجليزية تتسبب في إغماءات وانهيار (2)اللغة الإنجليزية تتسبب في إغماءات وانهيار (3)

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مصراوي Masrawy

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