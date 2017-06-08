اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية يبحث التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا
اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية يبحث التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا
01:05 م الخميس 08 يونيو 2017
جتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (د ب أ)
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية وسفيرها في مصر السفير جمال الشوبكي، أنه تقرر عقد اجتماع في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية يوم الاثنين المقبل، لبحث التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الافريقية.
وقال الشوبكي، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس بالقاهرة، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية لبحث ما تقوم به اسرائيل بالقارة الأفريقية وآخره حضور رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قمة منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ( ECOWAS).
وأوضح الشوبكي أن إسرائيل تحاول استمالة تأييد الدول الأفريقية لها والالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك نية لتنظيم قمة أفريقية - إسرائيلية في جمهورية توجو خلال الفترة من 16إلى 20 أكتوبر المقبل، وغيرها من التحركات الإسرائيلية في هذا السياق.
وأكد الشوبكي أن هناك قرارا صادرا عن قمة عمان الأخيرة، يدعو على ضرورة تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية في القارة الأفريقية وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الجامعة العربية تسعى الى عرقلة تولى اسرائيل مناصب رئيسية بالأمم المتحدة
-
الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق
-
الجزائر تدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين
-
سفير فلسطين: الأسرى المضربون في سجون الاحتلال دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار
-
بالصور- ما لا تعرفه عن موقع تصوير في "الـ لا لا لاند".. وهذه تكلفةفنون
-
طقس الجمعة شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطارأخبار
-
سماح أنور : "قلت بعد وفاة معالي زايد مبروك"فنون
-
اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار
-
"جلوبال فاير باور": الجيش المصري يحتفظ بالصدارة العربية ويتقدم فىأخبار