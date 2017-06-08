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اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية يبحث التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

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مصراوي Masrawy

اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية يبحث التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

01:05 م الخميس 08 يونيو 2017

اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية يبحث التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

جتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية

القاهرة (د ب أ)
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية وسفيرها في السفير جمال الشوبكي، أنه تقرر عقد اجتماع في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية يوم الاثنين المقبل، لبحث التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الافريقية.

وقال الشوبكي، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس بالقاهرة، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية لبحث ما تقوم به اسرائيل بالقارة الأفريقية وآخره حضور رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قمة منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ( ECOWAS).

وأوضح الشوبكي أن إسرائيل تحاول استمالة تأييد الدول الأفريقية لها والالتفاف على مكانة القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك نية لتنظيم قمة أفريقية - إسرائيلية في جمهورية توجو خلال الفترة من 16إلى 20 أكتوبر المقبل، وغيرها من التحركات الإسرائيلية في هذا السياق.

وأكد الشوبكي أن هناك قرارا صادرا عن قمة عمان الأخيرة، يدعو على ضرورة تعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين والتصدي لأي محاولات إسرائيلية للالتفاف على مكانة القضية في القارة الأفريقية وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات إسرائيلية أفريقية.

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