إسماعيل يلتقي رئيس بوركينا فاسو لبحث التعاون في مجالي الصحة والزراعة

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، "روك مارك كريستيان كابوري" رئيس جمهورية بوركينافاسو، لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وجاء ذلك بحضور وزيري الصحة، والتجارة والصناعة.

وعرض إسماعيل - خلال اللقاء - تطورات الأوضاع في مصر، خاصةً على الصعيد الاقتصادي، وما تم اتخاذه من خطوات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحسن عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، فضلًا عن المشروعات الكُبرى التي تم إقامتها في مختلف المجالات، ومن بينها المتعلقة بالبنية التحتية.

وأشاد إسماعيل - خلال اللقاء - بتجربة الرئيس البوركينابي في استعادة الاستقرار في بلاده، واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وخططه الرامية لتنمية الاقتصاد البوركينابي.

وتضمن اللقاء استعراض عددًا من الموضوعات التي تأتي في إطار حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي القائمة، وفي مقدمتها تفعيل اللجنة المشتركة الثالثة المقرر إقامتها في القاهرة في أقرب وقت ممكن، وإمكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة عن طريق إيفاد وفد من رجال الأعمال المصريين لدراسة الفرص الاستثمارية في بوركينافاسو خاصة في مجال البنية التحتية.

كما استعرض اللقاء، بحث فرص التعاون في عدد من المجالات من بينها إقامة مصانع لتصنيع الدواء في بوركينا فاسو، وخاصةً لعلاج "فيروس سي"، بالإضافة إلى التعاون في مجال الزراعة.

وتم التأكيد - خلال اللقاء - على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وتصحيح الأفكار المتطرفة المغلوطة التي تروج لها الجماعات الإرهابية لتجنيد عناصرها.

ومن جانبه أعرب الرئيس البوركينابي عن شكره لما لمسه خلال زيارته من ترحيب وتعاون كبير من المسئولين المصريين، مؤكدًا تضطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.