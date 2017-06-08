«زوجي خانني» و«اتضربت أنا وابني».. 12 تصريحًا مثيرًا لـ«سماح أنور»

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الفنانة سماح أنور يُعرف عنها دائماً جرأتها في حواراتها ولقاءاتها التليفزيونية، وحلّت ضيفة أمس الأربعاء، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس"، وفجّرت العديد من المفاجأت عن حياتها الشخصية وآرائها السياسية والفنية.

ويرصد موقع " التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تصريحات الفنانة "سماح أنور" مع "بسمة وهبة"..

1- مبروك لوفاة معالي زايد

برّرت "سماح أنور" قولها في وقت سابق "مبروك" بعد وفاة الفنانة معالي زايد، مؤكدة أن هناك صداقة قوية ربطتهما خلال آخر عامين بحياتها، وقالت: "قولت مبروك على مكان أحسن وعلى جوار الله، لن تعاني من مرض ولا إهانة ولا عدم تقدير، إحنا متمسكين بالدنيا، وهي مش لذيذة للدرجة دي"، لافتة إلى مرض "زايد" بالسرطان ومعاناتها من الوحدة، حيث كانت تسكن بمكان بعيد عن أصدقائها وأقاربها، وكانت تشعر بعزلة تامة قبل وفاتها.

2- لبست فستان للي حبيته

ردت "سماح" على سؤال بسمة وهبة بخصوص الشخص الذي ارتدت له خصيصاً فستان، فقالت: "لبسته للي حبيته"، وأشارت إلى أنها أحبت كثيرًا، قائلة: "كنت باخد على دماغي كتير أوي في العلاقات لأني معنديش الأنا في الحب، بتبسط لما أسعد اللي بحبه"، لافتة إلى أن آخر علاقاتها كانت من حوالي 20 عامًا، وقالت: "الحب قرار مبيجيش مرة واحدة كده".

3-سبب انفصالها عن زوجها

كشفت "سماح" عن سبب انفصالها عن زوجها ووالد نجلها أدهم، قائلة أن خيانته لها هي العامل الرئيسي لانفصالهما، مشيرة إلى أنه كان يزعج دائمًا لإخفائها إنجاب ابن منه، وأن السبب وراء ذلك هو أسرتها التي أقنعتها باستكمال رحلتها الفنية، قائلة: "أنا كنت محمد رمضان وأحمد السقا عشان كده أهلي كانوا رافضين زواجي في الوقت ده.. وأهله رفضوا زواجه من فنانة عشان كده زواجنا كان يعرفه المحيطين بينا فقط أبرزهم الفنان سمير صبري".

4- بكيت لما مبارك مشي

صرّحت الفنانة الكبيرة بأن عهد الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن سيئًا، موضحة أنه لم يمسها سوء خلال فترة حكمه ولم تستفد منه أيضًا، وقالت "سماح": "بكيت عند تنحيه، يمكن فيه ناس تأذت من حكمه، لكن أنا شخصيًا مشفتش حاجة.. أكيد كان فيه سلبيات في عهد مبارك، أمال عملوا ثورة ليه؟"، وأكدت على أنها تؤيد ثورة "25 يناير" لكنها تعارض ما تسببت فيه من فوضى، وقالت عن مبارك: "حبيبي، وزعلت على اللي حصل معاه، وكنت فخورة بطريقة تعامله مع أحداث يناير".



5- علاقتها بسمير صبري

علمت سماح أنور أن الفنان "سمير صبري" اشترى دبلتين وكتب اسمهما عليهما سرًا دون إبلاغها، من خلال إحدى لقاءاته التليفزيونية، وقالت: "زعلت جدًا إنه مقاليش"، ومازحت "بسمة" قائلة: "كنت هدبسه على طول"، وأكدت على أنها تحبه حبًا آخر بعيد عن الزواج والارتباط.

6- كنت بروح المدرسة بموتسيكل

ذكرت "سماح أنور" أنها كانت تذهب للمدرسة والجامعة بـ"الموتوسيكل"، مضيفة أنها في هذا الوقت كانت تلقى إشادات من المارين بالشارع على جرأتها بالسير هكذا، قائلة: "الناس كانت مختلفة زمان عن دلوقتي"، وأجابت على سؤال بسمة بخصوص الانطباع المأخوذ عنها دائماً بأنها "مسترجلة"، فقالت: "عشان مابحبش الموضة ولا الكعب العالي وحطيت شكل للبنت مختلف عن كل أشكال البنات من يوم ما اخترعوا السينما لحد النهاردة".

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7- الثورة ضرّت البلد

عبّرت سماح عن ندمها على أسلوبها في معارضة الثوار، خاصة عندما قالت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج سابقًا: "الشوية اللي في التحرير دول مفيش مشكلة نولع فيهم"، بينما أصرّت على أنها غير نادمة على رأيها في الثورة قائلة: "ضرّت البلد ولا يمكن أغير رأيي".

8- أنا وابني كنا بنضرب في الشارع

أكدت سماح أنور أنها هربت خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى دولة الكويت نظرًا لأنها كانت تتعرض هي ونجلها للضرب في الشارع من المتظاهرين، وأشارت إلى أن سفرها للكويت لم يكن هربًا من الدعوى القضائية التي رُفعت ضدها بتهمة الشروع في قتل المتظاهرين، إنما كان بسبب سوء معاملة المواطنين لها ولابنها في الشارع.

9- أهاجم المحتوى

أوضحت "سماح أنور" أنها لا تهاجم الوسط الفني؛ بينما تشن هجومها دائمًا على المحتوى المقدم، قائلة: "أغلب ما يشاهده المتفرج الآن يا قلة قية يا شتيمة يا هزار بايخ يا أذية يإما عدم احترام لأي حاجة في الدنيا".

10- باسم يوسف

علّقت "سماح أنور" على صورة الإعلامي "باسم يوسف" قائلة: "كوميديان ولكن مبحبش طريقته لأن كوميديا الإهانة مبحبهاش هي سهلة جدًا للي معندوش عقل، لكنه عاقل جدًا ويمتلك موهبة كبيرة".



11- أكبر غلطة

تمنت "سماح أنور" بالحلقة محو غلطة عمرها، وهي إخفائها حقيقة نجلها أدهم، وإدعائها بأنه ابنها بالتبني.

12- عمرو واكد

أعربت الفنانة الكبيرة عن صدمتها في الفنان "عمرو واكد" بعد تصويره مشهد التعذيب فوق جامع عمر مكرم بالفيلم الذي شاركت في بطولته "جنينة الأسماك"، وقالت: "فوجئت كمان إنه مش مصري وجاي مصر وبيعمل كده في المصريين".