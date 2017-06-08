بالصور.. «كيا» تكشف عن «ريو» الجديدة لمنافسة «نيسان جوك»

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كشفت شركة "كيا" الكورية، عن التصميم الجديد لسيارتها الشهيرة "ريو"، والتي تحولت إلى طراز الكروس أوفر بعد أن كانت مدمجة متوسطة الحجم.

ووفقًا لمجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الكورية تهدف من وراء التصميم الجديد لسيارتها "ريو" منافسة السيارة الكروس أوفر الشهيرة "نيسان جوك"، والتي تمثل نموذجًا فريدًا لتصميمات الشكل الخارجي من هذا الطراز.

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وأجرت "كيا" مجموعة من التغيرات الشكلية والتصميمية، أسهمت في تحول سيارتها "ريو"، والتي لا تزال تصدر بطرازي سيدان ومدمج "هاتشباك" في الأسواق العالمية، إلى نسق الإصدارات "الكروس أوفر" ذات الطابع والشكل المختلف عن السيارات التي تعمل بالدفع الرباعي المألوفة.