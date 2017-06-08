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إزالة 1267 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعي بقنا شهر

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مصراوي Masrawy

إزالة 1267 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعي بقنا شهر

12:26 م الخميس 08 يونيو 2017

إزالة 1267 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعي بقنا شهر

تعدٍ على الأراضي الزراعي

قنا -عبدالرحمن القرشي

صرح اللواء أيمن - سكرتير عام محافظ قنا - صباح الخميس، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا نظمت حملات إزالة لعدد 1267 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ببعض قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية خلال شهر مايو.

وأشار إلى أن حملات الإزالة شملت إزالة عدد 360 حالة تعدى بأبوتشت و814 حالة تعدى بنجع حمادى بالإضافة إلى 24 حالة تعدى بدشنا و حالتين تعدى بالوقف وعدد 13 حالة تعدى بقفط بينما بلغت حالات التعدى بنقادة 10 حالات و44 حالة تعدى بمركز فرشوط حيث تم الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإزالة أشكال التعدي.

وأشاد بالدور الأمني لرجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمحافظة مؤكدا علي ضرورة الحفاظ علي هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة وكذلك التعديات علي الجزر النيليلة .

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