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مصادر هندية تعلن مقتل 8 بعد تسلل مسلحين عبر "خط السيطرة" في كشمير

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مصراوي Masrawy

مصادر هندية تعلن مقتل 8 بعد تسلل مسلحين عبر "خط السيطرة" في كشمير

12:31 م الخميس 08 يونيو 2017

سرينجار، كشمير (د ب أ)
أعلن مسؤولون هنود اليوم الخميس مقتل سبعة مسلحين وجندي في حادثتين منفصلتين بعد تجاوز مسلحين لـ"خط السيطرة" الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.

وصرحت مصادر عسكرية هندية بأن ثلاثة مسلحين وجنديا قتلوا اليوم الخميس في تبادل لإطلاق النار وقع بعد تسلل مسلحين من القطاع الخاضع لإدارة باكستان في كشمير إلى ناوجام الخاضعة لسيطرة الهند.

وكان أربعة مسلحين قتلوا الليلة الماضية في نقطة ماتشيل في كشمير بعد إحباط الجيش الهندي محاولة تسلل مشابهة لمسلحين للقطاع الهندي من كشمير.

وتقع النقطتان الحدوديتان في منطقة كوبوارا. ويقول المسؤولون الهنود إن هناك ارتفاعا في عدد محاولات التسلل عبر خط السيطرة لأن ذوبان الثلوج يجعل الممرات الجبيلة أسهل في العبور.

وتأتي الحادثتين وسط تزايد التوترات بين الجارتين النوويتين. وتواصل نيودلهي اتهام باكستان بإيواء مسلحين ومساعدتهم في عبور الحدود لشن هجمات في القطاع الهندي من كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

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