أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تسجل مذابح إضافية نفذها داعش في العراق مؤخرا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تسجل مذابح إضافية نفذها داعش في العراق مؤخرا

12:27 م الخميس 08 يونيو 2017

الأمم المتحدة تسجل مذابح إضافية نفذها داعش في العراق مؤخرا


جنيف (د ب أ)
ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس أن تنظيم داعش في العراق قد ارتكب مؤخرا جريمتي قتل جماعي ضد مدنيين فارين خلال معركة الموصل، إضافة لحادث وقع الأسبوع الماضي خلف 163 قتيلا.

وقال المكتب الذي يتخذ من جنيف مقرا له إن المتطرفين استغلوا المدنيين كدروع بشرية، وقتلوا من حاولوا الفرار من معقل داعش عندما كانت قوات تقاتل من أجل السيطرة على المدينة .

وفي 26 مايو ،أطلق مسلحو داعش النار على 27 شخصا وأردوهم قتلى، من بينهم نساء وأطفال، بينما كانوا يحاولون الفرار من حي الشفاء في الموصل، حسبما ذكر المكتب التابع للأمم المتحدة نقلا عما وصفه بأنه "تقارير موثوق بها".

وقتل مسلحو داعش يوم السبت الماضي ما لا يقل عن 41 مدنيا في الحي نفسه بينما كان المدنيون يفرون نحو مواقع تسيطر عليها قوات الأمن العراقية.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق هذا الأسبوع بأن ما لا يقل عن 163 شخصا قتلوا على أيدي داعش في حادث مماثل في حي الشفا يوم الخميس الأسبوع الماضي.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،زيد رعد الحسين، :"إنه تم إطلاق نار على أطفال بينما كانوا يحاولون الفرار إلى مكان آمن مع عائلاتهم – ليس هناك كلمات إدانة قوية بشكل كاف لمثل هذه الأفعال الخسيسة".

كما ذكر مكتب رعد أن قصفا جويا نفذه داعش في الموصل أيضا قد أسفر عن مقتل ما بين 50 إلى 80 مدنيا في منطقة زنجيلي يوم الأربعاء الأسبوع الماضي.

وحث رعد السلطات العراقية وحلفائها بقيادة الولايات المتحدة على تفادي سقوط قتلى من المدنيين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ممثلة واشنطن في الامم المتحدة تتعهد بالدفاع عن اسرائيل

    ممثلة واشنطن في الامم المتحدة تتعهد بالدفاع عن اسرائيل

    أخبار
  • كردستان العراق يعلن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر

    كردستان العراق يعلن تنظيم استفتاء حول الاستقلال في 25 سبتمبر

    أخبار
  • القوات التركية في الخارج.. قطر في المقدمة وعمليات متواصلة في سوريا والعراق

    القوات التركية في الخارج.. قطر في المقدمة وعمليات متواصلة في سوريا

    أخبار
  • 12 قتيلا في مواجهات بين قوات هادي والحوثيين شرقي اليمن

    12 قتيلا في مواجهات بين قوات هادي والحوثيين شرقي اليمن

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار

    الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار

  • خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارة

    خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار

  • "المنايفة عزموا القطر" وحطموا الأسطورة.. والسر "555"أخبار

  • شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر

    شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر "قد تتغير"أخبار

  • CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورة

    CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورةأخبار

  • الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

    الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتحدث باسم الحكومة الموريتانية: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تمزيق العالم العربي

المتحدث باسم الحكومة الموريتانية: نتصدى للأعمال الهادفة إلى تمزيق العالم العربي

الحكومة: تأسيس شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات

الحكومة: تأسيس شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات

الحكومة توافق على تعديل قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

الحكومة توافق على تعديل قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

الحكومة توافق على تعديلات قانون الشركات

الحكومة توافق على تعديلات قانون الشركات