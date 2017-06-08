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السعودية تصطدم بأستراليا بتصفيات مونديال روسيا

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السعودية تصطدم بأستراليا بتصفيات مونديال روسيا السعودية تصطدم بأستراليا بتصفيات مونديال روسيا

التحرير

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يستضيف منتخب أستراليا نظيره السعودي، اليوم الخميس، بملعب أديلايد أوفال، بقيادة الحكم الدولي رافشان أرماتوف، ضمن مباريات الجولة الثامنة، لحساب المجموعة الثانية، في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، المقام في روسيا.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن اليابان المتصدرة، بينما يأتي الأسترالي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تأتي الإمارات رابعًا بـ9 نقاط، ثم العراق في المركز الخامس بـ4 نقاط، بينما تتذيل تايلاند المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وتشير الأرقام إلى أن منتخب واجه أستراليا على ملعبها مرتين من قبل، خسر الأولى بثلاثية نظيفة عام 1988 في كأس أستراليا الذهبية، وخسر أيضًا في الثانية بنتيجة 4-2، ضمن تصفيات مونديال 2014.

كما لعب الأخضر 13 مباراة على الملاعب الأسترالية، واجه خلالها صاحب الأرض "مرتين"، والأرجنتين "مرتين"، وهونج كونج "مرتين"، ونيوزيلندا "مرتين"، وكل من البرازيل والبحرين وكوريا الشمالية وأوزبكستان والصين "مرة واحدة".

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وحقق المنتخب السعودي 3 انتصارات على الأراضي الأسترالية، على هونج كونج "مرتين" وديًا، وكوريا الشمالية في دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2015، وتعادل مرة واحدة مع الأرجنتين 2 -2 بكأس أستراليا الذهبية 1988، وخسر الـ 9 مباريات المتبقية.

ويعد الأسطورة ماجد عبد الله أكثر لاعبي السعودية تسجيلًا في الملاعب الأسترالية، بواقع 5 أهداف، هز بها شباك نيوزيلندا مرتين، والأرجنتين والبرازيل وهونج كونج. يليه محمد السهلاوي هداف الجيل الحالي برصيد 3 أهداف، سجلها في أوزبكستان وكوريا الشمالية "مرتين" خلال كأس أمم آسيا 2015.

ولعب المنتخب السعودي مبارياته الـ 13 في أستراليا على 7 ملاعب هي إستاد الحديقة الأولمبية بملبورن "5 مباريات"، وإستاد هندمارش بأديلايد، واستاد سيدني بسيدني، وإستاد كانبيرا بكانبيرا، وإستاد إيمي بارك بملبورن "3 مباريات"، وإستاد بريزبن ببريزبن، وإستاد سيموندز بجيلونج، وتعد مباراة اليوم هي الأولى له على ملعب أديلايد أوفال.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

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التحرير

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