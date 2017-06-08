طيران الاتحاد يوقف محادثاته مع توي لتأسيس شركة مشتركة

هانوفر (د ب أ)

قالت شركة توي الألمانية العملاقة للسياحة إن شركة الاتحاد الإماراتية التي تمتلك حصة كبيرة في شركة اير برلين أوقفت جميع المحادثات بشأن تأسيس شركة طيران مشتركة وذلك حسبما جاء في الخطاب الذي أرسلته توي لموظفيها وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه اليوم الخميس.

وكانت توي و اير برلين و الاتحاد قد اتفقتا في تشرين أول/أكتوبر 2016 على خطط لإنشاء شركة جديدة من خلال دمج شركة توي فلاي مع شركة نيكي في النمسا المملوكة لشركة اير برلين كخطوة أساسية لإصلاح شركة اير برلين و وقف نزيف خسائرها.

وجاء في الخطاب أن "شركة الاتحاد تسعى على ما يبدو لإنشاء شركة عامة من نيكي ايربرلين ولم تعد تريد فصل شركة نيكي عن شركة اير برلين، وهذا أساس يختلف عما اتفقت عليه شركة الاتحاد ومساهموها معنا في ديسمبر 2016".

وقالت شركة توي إن ذلك يعني أنها لم تعد مستعدة للمشاركة بشركة نيكي في تأسيس شركة طيران مشتركة.

ورجحت توي أن لدى شركة الاتحاد خططا جديدة فيما يتعلق باستثماراتها في أوروبا وأصبح لديها تقييم جديد بشأن الوضع المستقبلي للشركة في ألمانيا وأوروبا "لذلك فقد قررت الاتحاد التوقف عن مواصلة المفاوضات معنا وعدم الوفاء بالاتفاق الذي أبرمته معنا في كانون ثان/ديسمبر 2016، هذا أمر مؤسف، ولكن لا يمكن تغييره".

وقالت الشركة لموظفيها إنها تعتزم موافاتهم بالمزيد من المعلومات بشأن خططها المتعلقة بالوضع الجديد لشركة توي فلاي للطيران التي تمتلكها مجموعة توي للسياحة.

وأكدت الشركة أن إنهاء المحادثات مع الاتحاد لن تكون له عواقب ملموسة على سير عملية الطيران أو الوظائف.