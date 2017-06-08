مجلس الوزراء يناقش أوضاع العاملين في قطر خلال اجتماعه الأسبوعي
مجلس الوزراء يناقش أوضاع العاملين في قطر خلال اجتماعه الأسبوعي
11:49 ص الخميس 08 يونيو 2017
كتب- محمد غايات:
بدأ قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار.
ويناقش الاجتماع استمرار العمل على ملف التعديات على أراضي الدولة من خلال استكمال الحملة التي بدأتها الجهات المعنية منذ الشهر المنقضي، حيث أعلن إسماعيل استرداد نحو 68% من إجمالي الأراضي المعتدى عليها.
ويناقش المجلس قانون تنظيم عمل الشركات، بجانب الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى هامش الاجتماع يناقش المجلس أبرز الخطط التنموية العديد من القضايا التي يعاني منها المواطن يأتي على رأسها ارتفاع الأسعار.
كما يناقش المجلس تقريرًا بشأن أوضاع المصريين بقطر بعد قرار قطع العلاقات مع الدوحة.
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