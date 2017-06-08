الجبلاية تكشف سبب تأخر قرار أزمة الزمالك والمقاصة

التحرير

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كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، باتحاد الكرة، عن سبب تأخر صدور قرار، بشأن أزمة لقاء الزمالك ومصر للمقاصة، في الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

قال الشوربجي لـ «التحرير»، إن هناك قضية دائرة في ساحة المحكمة، وقد يصدر حكمًا بإعادة المباراة، ومن ثم فإنه من الوارد حدوث تعارض مع قرار التظلمات.

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الجدير بالذكر أن الزمالك رفض الحضور لملعب المباراة «بتروسبورت»، بالتجمع الخامس يوم 16 أبريل الماضي، قبل أن يعلن حكم المباراة محمد فاروق، إلغاء المباراة واعتبار الأبيض منسحبًا، بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء.