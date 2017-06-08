تفاصيل جلسة كوبر مع محمد صلاح

التحرير

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علمت «التحرير»، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، اجتمع مع محمد صلاح، لاعب الفراعنة، للحديث بشان مستقبله مع فريق روما الإيطالي.

وأكد صلاح، لـ هيكتور كوبر، أنه يرغب في العودة للاحتراف في الدوري الإنجليزي، وان كان المقابل المادي يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، في ظل تمسك روما، بالحصول على مبلغ 40 مليون يورو.

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في الوقت الذي قال له كوبر، إن مركزه في ليفربول يمتلئ باللاعبين المميزين، مثل فيرمينيو وساديو ماني وكوتينيو، وطالبه بإغلاق هذا الملف في الوقت الحالي، والتركيز مع المنتخب.

في سياق آخر كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، أن طارق حامد لاعب الفراعنة سيتمكن من اللحاق بمباراة تونس، يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدًا أن إصابة اللاعب خفيفة ولن تمثل عائقًا أمام مشاركته أمام نسور قرطاج.