"أوقاف الإسكندرية" تحرر محضرًا ضد شخص ألقى "درس الفجر" بدون تصريح

الإسكندرية - محمد عامر:

حررت مديرية أوقاف الإسكندرية، محضرًا ضد أحد الأشخاص عقب مخالفته قرارات وزارة الأوقاف، وإلقائه درس عقب صلاة الفجر بمسجد راية الإسلام بمنطقة الضاهرية التابعة لإدارة أوقاف شرق.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، إن الشيخ ماهر عبدالجواد مدير عام إدارة أوقاف شرق الإسكندرية، قام بتحرير محضرا ضد " ع.م" بقسم الرمل ثان؛ مؤكدا علي عدم تمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد سواء في التراويح أو في التهجد أو في أي وقت آخر، بناءا علي تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف "العجمي"، أن مديرية أوقاف الإسكندرية ستفعل بقوة وحسم الضبطية القضائية لكل من تسول له نفسه صعود المنبر أو إعطاء أي دروس بالمساجد بدون تصريح؛ خاصة في هذا الشهر الكريم الذي يحتاج منا جميعًا بذل المزيد من الجهد مرضاة لله عز وجل، ووفاء لواجبنا المهني والوظيفي.

وشدد "العجمي"، علي مفتشي المتابعة الميدانية بالمديرية، تكثيف حملاتها التفتيشية في كل ما يتصل بشؤون المسجد من أداء الدروس، وتعليمات صلاة التراويح، ونظافة المساجد لرصد المخالفين لتنفيذ تعليمات الوزارة، فضلا عن وجود غرفة عمليات برئاسته تعمل على مدار الـ"24 ساعة" لمتابعة إقامة الشعائر بكافة المساجد والزوايا بالمحافظة، وكذلك وجود غرفة عمليات فرعية بكل إدارة.