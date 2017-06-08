حالتي إغماء بين طلاب الثانوية ي امتحان "الإنجليزي" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، نقل حالتين مصابين بإغماء ومغص، بين الطلاب، إلى المستشفيات.

وتعرضت الطالبة "سلمى خالد محمود" لحالة مغص داخل إحدى اللجان بمدرسة "الثورة" بمدينة أبو حماد، خلال امتحان اللغة الإنجليزية، وتم نقلها إلى مستشفى أبو حماد العام.

فيما تعرضت الطالبة "أسماء محمد عبدالرحمن" لحالة إغماء بإحدى لجان مدرسة "أبو مليحة" بأبو كبير، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وجار اتخاذ كافة الإسعافات تجاه المصابين؛ حتى يستعيدوا وعيهم بالكامل.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.