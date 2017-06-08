أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حالتي إغماء بين طلاب الثانوية ي امتحان "الإنجليزي" بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حالتي إغماء بين طلاب الثانوية ي امتحان "الإنجليزي" بالشرقية

12:08 م الخميس 08 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

الشرقية – فاطمة الديب

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، نقل حالتين مصابين بإغماء ومغص، بين الطلاب، إلى المستشفيات.

وتعرضت الطالبة "سلمى خالد محمود" لحالة مغص داخل إحدى اللجان بمدرسة "الثورة" بمدينة أبو حماد، خلال امتحان اللغة الإنجليزية، وتم نقلها إلى مستشفى أبو حماد العام.

فيما تعرضت الطالبة "أسماء محمد عبدالرحمن" لحالة إغماء بإحدى لجان مدرسة "أبو مليحة" بأبو كبير، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى أبو كبير المركزي، وجار اتخاذ كافة الإسعافات تجاه المصابين؛ حتى يستعيدوا وعيهم بالكامل.

وبدأت، الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضور كبير لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألف و917 طالب وطالبة؛ منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية

    منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة

    أخبار
  • 20 ألف طالب بالثانوية يؤدون الامتحانات في

    20 ألف طالب بالثانوية يؤدون الامتحانات في "الإنجليزي" بأسيوط

    أخبار
  • للسماح لطالب بحيازة

    للسماح لطالب بحيازة "موبايل".. إحالة مسئولي لجنة ثانوية بالأقصر للتحقيق

    أخبار
  • طالبان يمزقان ورقتي إجابات اللغة الإنجليزية في المنوفية

    طالبان يمزقان ورقتي إجابات اللغة الإنجليزية في المنوفية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • 4 أمور يباح لك فعلها في حر رمضان

    4 أمور يباح لك فعلها في حر رمضانفنون

  • الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

    الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار

  • الزراعة تفسر سبب ارتفاع أسعار البيض

    الزراعة تفسر سبب ارتفاع البيضأخبار

  • التفاصيل الكاملة لذبح طالبة علي يد ابن خالتها بالشرقية

    التفاصيل الكاملة لذبح طالبة علي يد ابن خالتها بالشرقيةأخبار

  • مصور يقتل صديق عمره ويعترف:

    مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار

  • دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

    دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضانفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الكهرباء": زيادة الأسعار في يوليو المقبل مع مراعاة ظروف المواطنين

"الكهرباء": زيادة الأسعار في يوليو المقبل مع مراعاة ظروف المواطنين

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق المصرية

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8 يونيو 2017 بمحلات الصاغة : أسعار جرام الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 8 يونيو 2017 بمحلات الصاغة : أسعار جرام الذهب تواصل ارتفاعها عالمياً

بالصور.. وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لمونديال السلة للشباب

بالصور.. وزير الرياضة يتابع الترتيبات النهائية لمونديال السلة للشباب