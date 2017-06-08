بالصور.. تسكين 5 أسر من متضرري عقار الأزرايطة المائل

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

واصلت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، تسكين الأسر المتضررة من عقار الأزرايطة المائل بوحدات سكنية مجهزة بإسكان المحافظة بتعاونيات العامرية.

وكانت محافظة الإسكندرية قد خصصت 48 وحدة سكنية تابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ متر لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول، إنه تم تسكين 5 أسر حتى الآن، مشيرا إلى أنه جاري إستكمال تسكين باقي الأسر المتضررة

وأضاف رئيس الحى، أن الوحدات السكنية تم تجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى.

يشار إلى أن معظم سكان العقار المائل كانوا قد رفضوا الانتقال إلى الوحدات السكنية البديلة بالعامرية، لكونها غير آمنة وتبعد عن وسط الإسكندرية.