بالصور.. تسكين 5 أسر من متضرري عقار الأزرايطة المائل
بالصور.. تسكين 5 أسر من متضرري عقار الأزرايطة المائل
12:00 م الخميس 08 يونيو 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
محافظ سوهاج : إزالة 8 مبانِ مخالفة بحي شرق
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
واصلت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، تسكين الأسر المتضررة من عقار الأزرايطة المائل بوحدات سكنية مجهزة بإسكان المحافظة بتعاونيات العامرية.
وكانت محافظة الإسكندرية قد خصصت 48 وحدة سكنية تابعة للمحافظة بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ متر لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الأزاريطة بها بشكل دائم.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول، إنه تم تسكين 5 أسر حتى الآن، مشيرا إلى أنه جاري إستكمال تسكين باقي الأسر المتضررة
وأضاف رئيس الحى، أن الوحدات السكنية تم تجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى.
يشار إلى أن معظم سكان العقار المائل كانوا قد رفضوا الانتقال إلى الوحدات السكنية البديلة بالعامرية، لكونها غير آمنة وتبعد عن وسط الإسكندرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
العناية الإلهية تنقذ 40 شخصًا من الموت تحت الأنقاض بسوهاج
-
"تضامن المنوفية": قوافل خدمات اجتماعية للقرى الفقيرة
-
عندما احتضنت الجدة حفيدها في العقار المائل: "سامحني بنموت ومش قادرة
-
لتلافي أزمة "الأزاريطة".. إخلاء 5 عقارات آيلة للسقوط في المنوفية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
4 أمور يباح لك فعلها في حر رمضانفنون
-
دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضانفنون
-
اريد ان اتزوج الثانية من غير معرفة الاولى فما الحكم؟إسلاميات
-
الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار
-
اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار
-
جمهورية القمر المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطرأخبار