ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم
ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه بسم فئران في الهرم
12:15 م الخميس 08 يونيو 2017
ربة منزل تكشف سبب قتل أب لأبنائه
كتب - محمد شعبان:
استمع ضباط المباحث إلى أقوال زوجة سمكري سيارات على خلفية اتهامه بقتل نجليه عن طريق دس السم لهما في كوب ماء.
وقالت، نرمين مصطفى، 28 عاما، إنها توجهت إلى صرف المعاش الخاص بوالدتها، وفوجئت لدى عودتها بإصابة زوجها، إبراهيم أحمد، 39 عاما، وأبنائه هايدي 13 عاما، طالبة، ويوسف 11 عاما، بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم، ما أسفر عن وفاة الطفلين، وإنقاذ حياة الأب عقب نقله إلى معهد السموم.
وأضافت الزوجة الثانية، أن الفحوصات الطبية كشفت احتمالية تناولهم مبيد حشري "سم فئران"، لافتة بأنها عثرت على كوب مائ به آثار مادة فضية اللون تشبه السُم.
وأشارت إلى أن زوجها كان يعاني من أزمة نفسية خلال الأونة الأخيرة بسبب وجود خلافات بينه وطليقته على حضانة الطفلين، وتعثره ماليا عقب فشله في الحصول على فرصة عمل.
وأمام العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أقر الأب بفعلته، وأنه أحضر سُما وأذابه في الماء وتناوله وقدمه لنجليه بقصد الانتحار وإزهاق روحهما لشعوره بضائقة نفسية ومروره بأزمة مالية.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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