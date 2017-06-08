أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية: السماح بـ 5 أنواع فقط للآلات الحاسبة مع الطلاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية: السماح بـ 5 أنواع فقط للآلات الحاسبة مع الطلاب

11:56 ص الخميس 08 يونيو 2017

رئيس امتحانات الثانوية: السماح بـ 5 أنواع فقط للآلات الحاسبة مع الطلاب

امتحانات الثانوية

كتبت - ياسمين محمد:

شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، على جميع رؤساء لجان سير الامتحان بضرورة الالتزام بالتأكد من عدم وجود أجهزة هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان الامتحانية بأي حال من الأحوال.

وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إنه وجه أيضَا بالإعلان في أماكن ظاهرة وبارزة بلجان سير الامتحان بأنواع الآلات الحاسبة التي يُسمح فقط للطلاب باصطحابها معهم إلى داخل اللجان الامتحانية أثناء امتحانهم للمواد التي تتطلب استخدام الآلات الحاسبة وهي على النحو الآتي:
1. Fx-95ms
2. Fx-100ms
3. Fx-115ms
4. Fx-570ms
5. Fx-991ms

كما أكد الوزير على رؤساء لجان سير الامتحان بالتعميم على ملاحظي اللجان الفرعية بضرورة إجراء الفحص الظاهري للأدوات المكتبية التي يصطحبها الطالب داخل لجان الامتحان، وذلك لضمان التصدي لأية محاولات لاستخدام تلك الأدوات في الغش الإلكتروني، بحسب البيان.

يأتي ذلك استكمالًا للمجهودات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتحقيق نظام امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام بلجان سير امتحان الدور الأول من شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يعربون عن ارتياحهم لامتحانات اليوم الثاني

    طلاب الثانوية العامة بالمحافظات يعربون عن ارتياحهم لامتحانات اليوم

    أخبار
  • تقرير

    تقرير "امتحانات الثانوية": شغب بكفر الشيخ.. والاعتداء على مراقبين

    أخبار
  • التعليم: لم نتخذ أي إجراءات بشأن الطلاب المصريين في قطر حتى الآن

    التعليم: لم نتخذ أي إجراءات بشأن الطلاب المصريين في قطر حتى الآن

    أخبار
  • التعليم: قانون الإخلال بأعمال الامتحانات يسمح لنا بتحويل الطلاب للنيابة

    التعليم: قانون الإخلال بأعمال الامتحانات يسمح لنا بتحويل الطلاب للنيابة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصور يقتل صديق عمره ويعترف:

    مصور يقتل صديق عمره ويعترف: "دعاني للمبيت في شقته فسرقته وقتلته"أخبار

  • الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار

    الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار

  • حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟

    حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟فنون

  • الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات مع قطر

    الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار

  • فيديو..السيسي عن المنقبين عن الذهب:

    .. عن المنقبين عن الذهب: "نجحوا فيما لم ننجح فيه كدولة "أخبار

  • اريد ان اتزوج الثانية من غير معرفة الاولى فما الحكم؟

    اريد ان اتزوج الثانية من غير معرفة الاولى فما الحكم؟إسلاميات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| شيخ الأزهر: الرسول أول من أقام الدولة على أساس المواطنة

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

فيديو| الإبراشي: الشعب القطري «مغلوب على أمره».. وحكامه يحتمون بالخارج

ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»

فيديو| خالد الجندي: «المنايفة أهل كرم»