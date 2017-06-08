رئيس امتحانات الثانوية: السماح بـ 5 أنواع فقط للآلات الحاسبة مع الطلاب

كتبت - ياسمين محمد:

شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، على جميع رؤساء لجان سير الامتحان بضرورة الالتزام بالتأكد من عدم وجود أجهزة هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان الامتحانية بأي حال من الأحوال.

وقال بيان الوزارة، اليوم الخميس، إنه وجه أيضَا بالإعلان في أماكن ظاهرة وبارزة بلجان سير الامتحان بأنواع الآلات الحاسبة التي يُسمح فقط للطلاب باصطحابها معهم إلى داخل اللجان الامتحانية أثناء امتحانهم للمواد التي تتطلب استخدام الآلات الحاسبة وهي على النحو الآتي:

1. Fx-95ms

2. Fx-100ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

كما أكد الوزير على رؤساء لجان سير الامتحان بالتعميم على ملاحظي اللجان الفرعية بضرورة إجراء الفحص الظاهري للأدوات المكتبية التي يصطحبها الطالب داخل لجان الامتحان، وذلك لضمان التصدي لأية محاولات لاستخدام تلك الأدوات في الغش الإلكتروني، بحسب البيان.

يأتي ذلك استكمالًا للمجهودات التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لتحقيق نظام امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام بلجان سير امتحان الدور الأول من شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017.