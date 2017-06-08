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بعضها أرخض من «فيرنا».. أسعار أشهر سيارات «MG» المستعملة

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التحرير

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "إم جي" البريطانية خلال الفترة الأخيرة..

إم جي C350

واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها الشركة البريطانية في بشكل رئيسي داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2011 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 250 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

إم جي 3

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واحدة من أهم الإصدارات التي طرحتها الشركة البريطانية ضمن سلسلة "MG”، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 90 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 120 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

إم جي 5

تعد شريك رئيسي لسلسلة من الإصدارات التي طرحتها الشركة البريطانية لـ"MG”، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2015 وحتى 2017 بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 230 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

إم جي S 350

تعد واحدة من أشهر السيارات التي قدمتها "إم جي" بشكل رئيسي داخل السوق، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 2011 وحتى 2015 بأسعار تبدأ من 120 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 250 ألف جنيه بحد أقصى لأعلى الباقات المتوافرة من السيارة داخل مصر.

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التحرير

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