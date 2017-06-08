جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 500 جامعة بالعالم

كتب-محمد قاسم

كشف مؤشر (كيو إسQS) الدولي لتصنيف الجامعات في تقرير نشره اليوم الخميس، حول ترتيب الجامعات عالمياً، عن احتلال جامعة القاهرة المرتبة 482 عالميًا وجاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف عام 2017.

وينشر هذا التقرير، وهو تقرير سنوى لأفضل 800 جامعة في العالم، بواسطة مؤسسة (كواكواريلى سيموندزQS) الإنجليزية المختصة بالتعليم.

ويعد مؤشر كيوإس، من أبرز التصنيفات العالمية بجانب تصنيف شنغهاي الشهير، وهو يعتمد على عدة معايير، من بينها السمعة الأكاديمية، ونسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس، ومعدل النشر الدولي للأبحاث العلمية ونسبة الإشارة إليها من الباحثين الآخرين حول العالم، وقياس مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيف الدولي (QS) في نسخة 2017 وتقدمها عن

العام السابق، يعكس إلى حد كبير الجهود المبذولة من إدارة الجامعة وكلياتها وأساتذتها، لدعم مخرجات التصنيفات العالمية للجامعات وتنمية المعايير المطلوبة لها، من حيث تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته.

وأشار نصار في تصريحات صحفية، إلى تواجد جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية الهامة خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يؤكد علي السمعة الأكاديمية لجامعة القاهرة حول العالم.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف (QS) العالمي للجامعات، يعد واحدا من أكثر 3 تصنيفات على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، وهو يصنف الجامعات ذاتها علي مستوى أفضل 800 جامعة حول العالم شأنه شأن تصنيف شنغهاي الذي يصنف أفضل 500 جامعة عالمية، مشيراً الي أن جامعة القاهرة تتواجد في التصنيفات العالمية بقوة علي مستوي أفضل الجامعات العالمية في الترتيب سواء علي مستوي الجامعات ذاتها أوعلي مستوي القطاعات والبرامج الأكاديمية.