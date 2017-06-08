الأرصاد عن طقس الجمعة: شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار
الأرصاد عن طقس الجمعة: شديد الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار
11:36 ص الخميس 08 يونيو 2017
كتبت - مادي غيث
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود انخفاض ملحوظ غدًا الجمعة، ليكون طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحري والقاهرة، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن "الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية".
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى- العظمى
القاهرة 26 37
الإسكندرية 23 27
مطروح 21 26
بورسعيد 24 29
دمياط 24 28
بلطيم 23 27
الإسماعيلية 23 38
السويس 25 39
العريش 17 32
نخل 15 40
طابا 20 39
الطور 24 37
مرسى علم 30 39
الغردقة 24 41
شرم الشيخ 30 40
رفح 16 31
كاترين 20 34
سيوة 24 34
المنيا 24 39
الفيوم 26 39
رأس سدر 25 39
أبوسمبل 26 45
وسط الدلتا 25 36
أسيوط 25 40
سوهاج 27 43
الأقصر 26 45
أسوان 29 45
شلاتين 24 41
حلايب 27 39
الوادي الجديد 22 44
قنا 29 44
نويبع 30 40
السلوم 19 26
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