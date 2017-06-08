منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية
منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية
11:59 ص الخميس 08 يونيو 2017
امتحانات الثانوية العامة
المنوفية - مروة فاضل:
أعلن رضا الرشيدي مدير غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن تحرير محضر لطالب وطالبة في لجنة الثانوية ومقرها مدرسة أشمون للتعليم الاساسي بعد رفضهما الإجابة علي أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في امتحانات الثانوية العامة.
وأكد، في تصريحات خاصة، أن الطالبان رفضا الاجابة معلنين أنهم يودون أن يتركون ورقة الاجابة " فارغة"، حتى جرى إقناعهما بكتابة اسمهما ورقم جلوسهما فقط وتحرير محضرًا بالواقعة.
وتابع الرشيدي، أنه جرى منع طالبة من دخول الامتحان بمدرسة قويسنا القديمة بنات لتأخرها عن اللجنة بعد البدء.
يذكر أن نحو أن 26 ألفا و725 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، موزعين على 68 لجنة.
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