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منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية

11:59 ص الخميس 08 يونيو 2017

منع طالبة عن أداء امتحان الانجليزي ومحضرين لاثنين رفضا الكتابة بكراسة الإجابة بالمنوفية

امتحانات الثانوية العامة

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن رضا الرشيدي مدير غرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن تحرير محضر لطالب وطالبة في لجنة الثانوية ومقرها مدرسة أشمون للتعليم الاساسي بعد رفضهما الإجابة علي أسئلة امتحان اللغة الانجليزية في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد، في تصريحات خاصة، أن الطالبان رفضا الاجابة معلنين أنهم يودون أن يتركون ورقة الاجابة " فارغة"، حتى جرى إقناعهما بكتابة اسمهما ورقم جلوسهما فقط وتحرير محضرًا بالواقعة.

وتابع الرشيدي، أنه جرى منع طالبة من دخول الامتحان بمدرسة قويسنا القديمة بنات لتأخرها عن اللجنة بعد البدء.

يذكر أن نحو أن 26 ألفا و725 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، موزعين على 68 لجنة.

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