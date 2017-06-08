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فلاح يُطلق النار على عامل بسبب "غسيل توك توك" بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

فلاح يُطلق النار على عامل بسبب "غسيل توك توك" بالبدرشين

11:34 ص الخميس 08 يونيو 2017

فلاح يُطلق النار على عامل

كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل برش خرطوش بالجسم، إثر نشوب مشاجرة، بينه وفلاح بسبب الخلاف على غسل "توك توك" بمركز البدرشين.

تلقى اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، إخطارًا من مستشفى البدشين العام، بوصول، محمد حسن، 43 عاما، عامل، مصابا برش خرطوش بالذراعين وأعلى الصدر والبطن، وتم تحويله لمستشفى قصر العيني.

وكشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وفلاح يُدعى، محمد عزيز، 28 عاما؛ بسبب قيام نجل المصاب، بغسل توك توك؛ أمام قطعة أرض ملك الفلاح، الذي أطلق أعيرة خرطوش من فرد محلي الصنع عيار 16 مم.

وتمكن الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين، من ضبط المتهم والسلاح المُستخدم وطلقة من ذات العيار.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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