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قتيل ومصاب إثر مشاجرة بأسلحة بيضاء على قيمة وجبة بعربة فول في الطالبية

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مصراوي Masrawy

قتيل ومصاب إثر مشاجرة بأسلحة بيضاء على قيمة وجبة بعربة فول في الطالبية

11:33 ص الخميس 08 يونيو 2017

قتيل ومصاب إثر مشاجرة بأسلحة بيضاء على قيمة وجبة بعربة فول في الطالبية

كتب - محمد شعبان:

قُتل سائق وأصيب عامل في مشاجرة بمنطقة الطالبية؛ بسبب الخلاف على قيمة وجبة على عربة فول.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بتقاطع شارع التلاتيني مع شارع العمدة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، نشوب مشادة كلامية وقعت بين سائق يدعى إسلام كمال 30 عاما، وعامل يدعى أحمد حسن 21 عاما، واثنين آخرين و(طرف ثان) بدوي سيد 40 عاما، وعلاء فاروق20 عاما؛ بسبب خلاف بين السائق ومالك عربة فول يدعى عبد النبي على قيمة مأكولات، تطورت إلى مشاجرة اتسعان كل منهما بآخرين.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل السائق إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، نُقل على إثرها إلى مستشفى الهرم، وصابة عامل بجرح قطعي بفروة الرأس.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد كامل، نائب مأمور قسم الطالبية، والنقيب أحمد صبري، معاون المباحث، من ضبط الطرف الثاني أثناء اختبائهما بشقة بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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