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النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي

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مصراوي Masrawy

النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي

11:23 ص الخميس 08 يونيو 2017

النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي

صورة تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

أقدم موظف بشركة للتأمين على الانتحار، وأضرم النيران في نفسه بمنطقة الدقي.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى قصر العيني، بوصول، محمود محمد، 45 عاما، كاتب بإدارة شؤون شركة مصر للتأمين، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%.

وأفاد زملاء المصاب، أنهم فوجئوا بحضوره حاملًا حقيبة بلاستيك بداخلها جركن صغير الحجم، وسكب كمية من البنزين على جسده، وأشعل النيران بنفسه.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب عمرو مصطفى، أن المصاب تم نقله من الإدارة الطبية إلى أخرى منذ 4 أيام، وكان مُتضررًا من ذلك القرار، علاوة على وجود خلافات بينه وزوجته.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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