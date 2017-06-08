النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي
النقل وخلافات زوجية يدفعان موظفا لإشعال النيران في نفسه بالدقي
11:23 ص الخميس 08 يونيو 2017
صورة تعبيرية
كتب - محمد شعبان:
أقدم موظف بشركة مصر للتأمين على الانتحار، وأضرم النيران في نفسه بمنطقة الدقي.
تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى قصر العيني، بوصول، محمود محمد، 45 عاما، كاتب بإدارة شؤون شركة مصر للتأمين، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%.
وأفاد زملاء المصاب، أنهم فوجئوا بحضوره حاملًا حقيبة بلاستيك بداخلها جركن صغير الحجم، وسكب كمية من البنزين على جسده، وأشعل النيران بنفسه.
وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، ومعاونه النقيب عمرو مصطفى، أن المصاب تم نقله من الإدارة الطبية إلى أخرى منذ 4 أيام، وكان مُتضررًا من ذلك القرار، علاوة على وجود خلافات بينه وزوجته.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلاف على خط مياه ببولاق الدكرور
-
تفاصيل مقتل حارس عقار بحدائق الأهرام.. والمتهم: "انتقمت لشرفي"
-
حل لغز مقتل حارس عقار في حدائق الأهرام
-
حل لغز العثور على جثة ميكانيكي بعقار تحت الإنشاء ببولاق الدكرور
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الصين قلقة من التطورات فى المنطقة العربية منذ اعلان قطع العلاقات معأخبار
-
حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟فنون
-
دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضانفنون
-
مسؤول: قطر تجري محادثات مع تركيا وإيران لإمدادها بالأغذية والماءأخبار
-
خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار
-
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرةفنون