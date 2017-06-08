بالصور.. تخصيص مليوني جنيه لرصف طرق في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، علي تخصيص مليوني جنيه من ميزانية الوزارة لرصف وإصلاح الطرق بعدد من أحياء محافظة بورسعيد.

أوضحت سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن وزيرة التخطيط وافقت علي الطلب الذي تقدمت به بشأن تخصيص مبلغ مليون جنيه لرصف شوارع حي العرب، وذلك بخطة العام الحالي 2016/2017، وزيادة استثمارات ديوان عام محافظة بورسعيد، بتخصيص مبلغ مليون و 150 ألف جنيهاً لرصف طرق حي الزهور

وأشارت النائبة إلي أن تلك الموافقات تجئ في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية المطالب الملحة للمواطنين، وسد الفجوات التنموية في المحافظات المختلفة.