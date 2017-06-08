أخبار عاجلة

وزير الخارجية القطري: هناك علامات استفهام كثيرة حول قائمة الإرهاب الرباعية -
ثروت الخرباوي: قطر ستسعى لمزيد من العنف بعد صدور قائمة الإرهاب -
مصرع "نجار مسلح" بعد سقوطه من عقار بالشرقية -
ضبط صاحب مجزر يستغل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمنيا -
ألمانيا: نرفض الحصار المفروض على قطر -
تفاصيل الصورة التي أطاحت بكوستا من على عرش البلوز -
كين يحلم بمحاكاة ميسي ورونالدو -
لماذا لا يدق قلبك بانتظام؟ وكيف تعالجه؟ -
توقعات بمشاركة 200 ألف شخص في "مسيرة فخر المثليين" بتل أبيب -
قطر تندد بقائمة الإرهاب: "تؤكد اتهامات لا أساس لها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تخصيص مليوني جنيه لرصف طرق في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تخصيص مليوني جنيه لرصف طرق في بورسعيد

11:27 ص الخميس 08 يونيو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، علي تخصيص مليوني جنيه من ميزانية الوزارة لرصف وإصلاح الطرق بعدد من أحياء محافظة بورسعيد.

أوضحت سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن بورسعيد، في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن وزيرة التخطيط وافقت علي الطلب الذي تقدمت به بشأن تخصيص مبلغ مليون جنيه لرصف شوارع حي العرب، وذلك بخطة العام الحالي 2016/2017، وزيادة استثمارات ديوان عام محافظة بورسعيد، بتخصيص مبلغ مليون و 150 ألف جنيهاً لرصف طرق حي الزهور

وأشارت النائبة إلي أن تلك الموافقات تجئ في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح بتلبية المطالب الملحة للمواطنين، وسد الفجوات التنموية في المحافظات المختلفة.

 12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

ضياء رشوان: السيسي طالب بالالتزام بأربعة مبادىء في التعامل الإعلامي

السيسي وملك البحرين: قطر تصر على الإضرار بالأمن القومي العربي

السيسي وملك البحرين: قطر تصر على الإضرار بالأمن القومي العربي

"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها

"زين": السيسي حث الإعلام على اتباع المعايير المهنية الدولية في عملها

السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة

السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة