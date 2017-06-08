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مقتل 13عراقيا وإصابة 8 في اضطرابات أمنية في ديالى

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مصراوي Masrawy

مقتل 13عراقيا وإصابة 8 في اضطرابات أمنية في ديالى

11:41 ص الخميس 08 يونيو 2017

مقتل 13عراقيا وإصابة 8 في اضطرابات أمنية في ديالى

ديالى، العراق (د ب أ)
أفاد مسؤولون أمنيون وشهود عيان اليوم الخميس بمقتل 13عراقيا وإصابة ثمانية آخرين بينهم عناصر بتنظيم داعش في موجة عنف جديدة شهدتها مناطق وأحياء متفرقة تابعة لمحافظة ديالى، 57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن عناصر بتنظيم داعش اقتحموا منزل احد منتسبي القوة الجوية في ناحية قرة تبه شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى واطلقوا النار عليه أمام عائلته ما أسفر عن مقتله في الحال.

وحسب المصادر، أدى انفجار عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من سوق تجاري في حي الهادي بناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة الى مقتل مدنيين اثنين واصابة ستة اخرين بجروح .

وأوضحت أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق الرئيسي المؤدي الى ناحية جلولاء انفجرت لدى مرور دورية للجيش العراقي ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أثنين بجروح .

وطبقا للمصادر ، نفذت قوة أمنية تابعة للجيش العراقي وبمساندة متطوعي الحشد الشعبي عملية عسكرية في منطقة البردة في عمق جبال حمرين في ناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة تمكنت خلالها من قتل أربعة من مسلحي تنظيم داعش وتدمير سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير .

وبينت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ثلاثة مدنيين بحوادث امنية متفرقة في احياء العصري والتامي والتكية الثانية وسط مدينة بعقوبة والمقدادية .

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى -أغلبية سنية- اضطرابات أمنية واعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم داعش والأخر الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة .

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