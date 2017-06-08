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تركيا: اعتقال 11 مصرفيا في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية

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مصراوي Masrawy

تركيا: اعتقال 11 مصرفيا في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية

11:26 ص الخميس 08 يونيو 2017

تركيا: اعتقال 11 مصرفيا في إطار تحقيقات المحاولة الانقلابية


اسطنبول (د ب أ)
أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس بأن السلطات ألقت القبض على 11 مصرفيا من بين 20 يتم البحث عنهم للاشتباه في صلتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت العام الماضي.

ووفقا للوكالة فإنه يشتبه في استخدام الموظفين العشرين، الذين يعملون ببنوك مختلفة من بينها البنك المركزي، تطبيق الرسائل المشفرة "بايلوك".

وتعتبر أن هذا التطبيق وفر اتصالات رئيسية لأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو من العام الماضي، وهي اتهامات ينفيها جولن.

وكانت الحكومة أعلنت أنها فكت شفرات بريد إلكتروني عبر "بايلوك" تضمن التنسيق للمحاولة الانقلابية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لا تزال تخضع لحالة الطوارئ، التي تم إعلانها بعد المحاولة الانقلابية، والتي تمنح السلطات صلاحيات واسعة. وتحتجز السلطات نحو 50 ألف شخص للاشتباه في صلتهم بالمحاولة.

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مصراوي Masrawy

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