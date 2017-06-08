ميسي يهاجم الصحافة بسبب رونالدو

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أكال الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بالمديح على البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، وذلك حسبما أفاد في حواره لشبكة «إي إس بي إن»، اليوم الخميس.

وقال ميسي: « دائمًا ما أقول إن رونالدو أحد أفضل اللاعبين في كرة القدم، ويمتلك العديد من المهارات التي لا تختفي بمرور السنوات، ولا أحمل ضغينة تجاهه، كذلك هو صرّح في أكثر من مناسبة بأننا لسنا أعداء، لكن الصحافة فقط هي من تصنع كل هذا العداء ».

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وأكد الدولي الأرجنتيني: « أريد أن أنهي مسيرتي في برشلونة، وسنرى خلال أيام ما قد يحدث في مسألة تجديد العقد، أما بالنسبة لعودتي مستقبلًا إلى نيولز أولد بويز الأرجنتيني، فكل شيء وارد الحدوث ».

وتابع نجم برشلونة: « كنت محظوظًا بأنّ الله منحني هذه الموهبة، ومع وصولي لعامي الثلاثين، لا أزال متعطشًا لتحقيق البطولات، ومستاء من الفوز فقط بلقب الكأس هذا الموسم، لذلك سنعمل على التحسن المواسم المقبلة ».