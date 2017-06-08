رسميًا.. السيتي يحطم الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن ضمه للبرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، رسميًا، وذلك حسبما أفاد السيتيزن، عبر موقعهم الرسمي، اليوم الخميس.

وانضم إيديرسون سانتانا دي مورايس، صاحب الـ 23 عامًا، لمدة 5 مواسم، مقابل 35 مليون جنيه استرليني، ليحطم مورايس الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى، وذلك حسبما أفاد موقع بليتشر ريبورت.

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وكان الرقم القياسي العالمي لحراس المرمى، هو 33 مليون جنيه استرليني، مُسجل باسم الدولي الإيطالي جانلوليجي بوفون، عندما انتقل من صفوف بارما إلى يوفنتوس في عام 2001.

يشار إلى أن مانشستر سيتي، ضم الدولي البرتغالي، برناردو سيلفا، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 44 مليون جنيه استرليني، في وقت سابق من الميركاتو.