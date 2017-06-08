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ريال مدريد يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات

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ريال مدريد يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات ريال مدريد يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات

التحرير

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أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، بيانًا عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أعلن فيه فتح باب الترشح لانتخابات النادي الملكي، ابتدءًا من غد الجمعة، وحتى الـ18 من يونيو الجاري.

وأعلن المجلس الانتخابي لنادي ريال مدريد، خلال البيان أن الدعوة على إجراء انتخابات على رئاسة النادي وعضوية مجلس الإدارة، كما أكد البيان أن موعد الاعلان عن إجراء الانتخابات سيحدد لاحقًا.

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الجدير بالذكر أن رئيس النادي الحالي، هو فلورنتينو بيريز، الذي ولد 8 مارس 1947 في مدريد، ويعد رجل أعمال وملياردير أسباني، وسياسي سابق.

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التحرير

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