صور| تسريب امتحان «الإنجليزى» بعد ساعة من بداية اللجان

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تداولت صفحات الغش الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، صورًا لصفحات نموذج البوكليت الخاص باللغة الإنجليزية الذى يؤديه طلبة وطالبات الثانوية العامة، اليوم الخميس، بعد مرور ساعة من بداية لجان الامتحانات.

وبثت صفحة «بالغش اتجمعنا» صورًا لنماذج البوكليت، وكذلك بثت مجموعة «ثانوية عامة» على تطبيق «واتساب» صورًا لنماذج بوكليت اللغة الإنجليزية.

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم تقوم بفحص الصور المسربة، ومطابقتها مع نماذج الامتحانات الأصلية، للوقوف على مدى صحة التسريبات من عدمه.